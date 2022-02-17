Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Mansur Yavaş'tan 'Biz yaptık' paylaşımı

Gıdada getirilen KDV indirimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili belediyelere bugün şebeke suyuna en az yüzde 7'lik indirim yapılması talimatı verdi ve CHP'li belediyelerdeki suya zam görüşmelerini eleştirdi. Bu konuşma sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan suya uygulanan KDV ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da suya KDV indiriminin 15 Şubat tarihinden beri zaten uygulamaya koyulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'daki konuşmasında KDV indirimlerinin suda da uygulanması için AK Partili belediyelere talimat verdi. Yavaş, Erdoğan'ın bu konuşması sırasında Ankara'da zaten uygulamaya konulduğunu hatırlatan bir paylaşım yaptı.

ASKİ'nin 13 Şubat tarihli duyurusunu paylaşan Mansur Yavaş, su tarifelerinde KDV'nin düşürüldüğünü böyle duyurdu: "Sevgili hemşehrilerimiz. Ankara B.Ş B olarak, su satış tarifemizde %8 olan KDV oranı 15.02.2022 tarihinden bu yana % 1 olarak uygulanmaktadır."