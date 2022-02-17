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Hindistan'ta düğünde facia! En az 13 kişi öldü

Hindistan'ta düğünde facia! En az 13 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir düğün sırasında en az 13 kişi bir kuyuya düşerek öldü.

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Olay dün akşam, refah getirmesi için gelin ve damatın yüzlerine zerdeçal sürülen 'haldi' töreni sırasında meydana geldi.
Kuyunun ağzını kapatan metal blok, üzerine oturan konukların ağırlığı ile çöktü.

Diğer konuklar, kuyuya düşen kazazadeleri derhal yakınlardaki bir hastaneye götürdü.
11 kişinin olay anında, diğer ikisinin de tedavi sırasında öldüğü bildirildi.
Polis ölenlerin hepsinin kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.
Kushinagar semtindeki kazada üç kişi de yaralandı.

Olay ülkede büyük üzüntü yarattı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Cumhurbaşkanı Amit Shah taziye mesajları yayınlarken, Uttar Pradeş eyalet başbakanı da yerel yöneticilere yaralananlara yardım için gereken her şeyin yapılması talimatını verdi.

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