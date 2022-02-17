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MİT'ten Suriye sınırından yapılan bombalı eylemlerin sorumlusuna operasyon

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'ten Suriye sınırından yapılan bombalı eylemlerin sorumlusuna operasyon

MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG’li terörist Hebat Gever kod adlı Süleyman Orhan’ı etkisiz hale getirdi. PKK/YPG mensubu Süleyman Orhan’ın son olarak, Şanlıurfa/Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının 8 Ocak 2022’de infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 8 Ocak 2020’de Resulayn’da 4, 16 Ocak 2020’de Tel Abyad-Suluk beldesinde 3, 10 Aralık 2020’de Resulayn’da 2 Türk askerinin şehit edildiği saldırıların talimatlarını veren kişi de PKK/YPG’li Süleyman Orhan’dı.

“Türkiye’ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı esnada etkisiz hale getirildi”
MİT, saha istihbaratı ile yerini belirlediği terörist Süleyman Orhan ve korumasını Amude bölgesinden Türkiye’ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı esnada etkisiz hale getirdi.

Uzmanlar, PKK/YPG mensubu Hebat Gever kod Süleyman Orhan’ın etksizi hale gelmesiyle PKK’Nın Suriye’deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtiyorlar.

YPG yalan haberle Batı ülkelerinde propaganda yapmış
Diğer taraftan PKK/YPG’nin, Hebat Gever’in Haseke’de DEAŞ ile mücadele sırasında öldüğüne dair yalan haber yaptırdığı, bununla batılı ülkelerin kamuoyunda popülerlik kazanmaya amaçladığı da bildiriliyor.

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