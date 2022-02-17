Rus lider Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek? Kremlin'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna-Rusya krizinde arabulucu olma teklifini dile getirmiş ilk görüşmeyi Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmüştü. Putin'in de Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklanmış ancak tarih belirtilmemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a konu soruldu.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’ye yapacağı ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, “Ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi” dedi. Peskov, konunun diplomatik kanallar üzerinden görüşülmeye devam ettiğini ifade etti.

Erdoğan ocak ayında Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini, ayrıca Rus lider ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize etmeyi istediklerini söylemişti. Erdoğan dün de Putin ile üçlü görüşme fikrine nasıl yaklaştığını öğrenmek için telefon görüşmesi yapmak istediğini ifade etmişti.

Peskov ise 8 Şubat’ta Moskova ile Ankara arasında Putin’in ziyareti konusunda bir anlaşma olduğunu, ancak net tarihin henüz belli olmadığını, ziyaretin liderlerin programlarının uygun olduğu bir vakitte gerçekleşeceğini söylemişti.