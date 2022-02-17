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Kocaeli'de herkes poşet sanıp bakmadı! Gerçeği fark edince şok oldular: Ekipler harekete geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de herkes poşet sanıp bakmadı! Gerçeği fark edince şok oldular: Ekipler harekete geçti

KOCAELİ’nin Darıca ilçesindeki hayvan pazarında, kayalığın dibinde başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

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Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan hayvan pazarında kayalıkların dibinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Yanına gittikleri şahsın başından vurulmuş halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkiklerin ardından yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, vatandaşların 1-2 gündür burada olduğu öğrenilen şahsı gördüğü fakat poşet sandıkları için ilgilenmedikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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