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CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım

CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım

“Kürt sorunu ekonomik krizin sebeplerindendir” çıkışıyla tartışılan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Bence HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım” dedi.

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CHP‘li Erdoğdu, Tele 1’de Evren Özalkuş’un sunduğu ‘Türkiye’nin Geleceği’ programında daha önce dile getirdiği “Kürt sorunu ekonomik krizin sebeplerindendir” şeklindeki sözlerini açıkladı.

“Kürt sorunu bu ülkenin gerçek meselesidir. HDP’nin ittifakta yer almaması için Kürt sorunu ‘cız’ bir konu haline getirildi” iddiasında bulunan Erdoğdu, “Kürt sorunu neden Türkiye’deki ekonomik krizin sebeplerindendir? Bu sorunun iki boyutu vardır, biri baskı, diğeri terör” dedi.

‘MHP’nin gündeminni yüzde 90'ı PKK, HDP’
Terör ve baskı yönü nedeniyle yatırıma alınması gereken kaynakların savunmaya harcandığını, bir başka boyutunun da Suriye ve Irak’la ilişkilerin bozulması olduğu görüşünü savunan Aydoğdu, şu ifadeleri kullandı: “MHP’nin gündeminin yüzde 90’ı PKK, HDP mesela. Burada HDP’nin de düşünmesi gereken başlıklar var. Hepimiz gerekli fedakarlıklara katılanıyoruz. Bence HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım. Mesela Temel Bey bizimle aynı masaya oturarak 28 Şubat dahil kendi tabanıyla aynı fedakarlığa katlanıyor. Kemal bey de fedakarlığa katlanıyor, Sivas katliamı dolayısıyla. Ama bizim şuanki durumumuz geçmişteki acı olayların husumetini taşıyıp gelecekte yeni acı olaylar yaşatmak değil.”

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