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Siirt'te acı haber EYP patladı bir askerimiz şehit

Siirt'te acı haber EYP patladı bir askerimiz şehit

Siirt Pervari'de PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu yaralanan bir asker şehit oldu.

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Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 jandarma personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, biri ağır iki asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 1 jandarma personeli şehit oldu.

Yaralı askerlere şifalar dileyen Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “Pervari Doğan köy Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını METİ timimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor METİ timindeki 2 arkadaşımız yaralınıyor. Allah Şifalar versin” dedi.

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