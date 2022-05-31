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Metropoll Mayıs anketini açıkladı! AK Parti ile CHP arasında 10 puan fark var

Metropoll Mayıs anketini açıkladı! AK Parti ile CHP arasında 10 puan fark var

MetroPOLL Araştırma şirketi Mayıs ayına ilişkin milletvekili seçimleri hakkında yaptığı anketin sonuçları açıklandı. AK Parti’nin oy oranı yüzde 32.7, CHP’nin oranı ise yüzde 22.6 çıktı. Ankete göre, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark 3 puan seviyesinde.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi, mayıs ayına ilişkin ‘milletvekili seçimi’ hakkındaki anketin sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, kararsızlar ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldığında AK Parti yüzde 32,7; MHP ise yüzde 8 oranında oya sahip.

Ankette Millet İttifakı partilerinden CHP yüzde 22,6; İYİ Parti ise yüzde 15,1 oranındayken ittifak dışı parti olan HDP’nin oy oranı ise ankette yüzde 13,8 olarak kaydedildi.

Metropoll anketine göre Cumhur İttifakı'nın (AK Parti+MHP) oy oranı 40.7 çıkarken, Millet İttifakı'nın (CHP+İYİ Parti) oy oranı ise yüzde 37.7 çıkıyor. 

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