Mayıs ayı enflasyonunda rekor rakamlar bekleniyor

Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklanacak. AA anketine göre enflasyonun yüzde 77,72'ye çıkması bekleniyor. Emekli ve memur temmuz zammı, enflasyon farkı hesabı ve kira artış oranı gibi birçok konuda belirleyici olduğundan Mayıs 2022 enflasyon oranında rakamlar merak ediliyor.

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Mayıs ayı enflasyon beklentileri artarken, gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 5,49, yıllık yüzde 77,72'ye çıkmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.



Nisan ayı enflasyon verileri nasıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.