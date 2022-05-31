Bebek sahilinde herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Valiliği açıkladı kadın da erkek de sabıkalı

İSTANBUL Bebek sahilinde ulu orta cinsel ilişkiye giren bir çift şoke etti. Çiftin sahil kenarında herkesin önünde yaptığı gayri ahlaki ilişki anının videosu sosyal medyaya da düştü. İstanbul Valiliği konuya ilişkin son dakika açıklaması yaparak gözaltıların olduğunu duyurdu.

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İSTANBUL Bebek sahilinde çekilen bir video görüntüsü sosyal medyanın gündemine düştü. Görüntüler 30 Mayıs 2022 pazartesi günü halka açık bir alanda kayda geçti. Bir kadın ile bir erkek sahil kenarında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. O anın video kaydı twittera düşünce görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu olduğu öne sürüldü. İstanbul Valiliği'nden gelen son dakika açıklamayla söz konusu kişilerin Türk olduğu ve kalın bir sabıkaya sahip oldukları ortaya çıktı.

Sabıka kayıtları çıktı

Ö.K. isimli kişinin 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11 sabıkası, C.M.T. isimli kişinin ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 sabıka kaydı bulunuyor.

İlk ifadeleri ortaya çıktı Gözaltına alınan şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Zanlıların savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Valiliği, Bebek sahilinde çekilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve savcılık sorgularının sürdüğünü açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

-"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.