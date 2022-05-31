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Almanya'da manşetlerde 20 yaşındaki Türk var: Altı ayda nasıl milyoner oldu?

Almanya'da manşetlerde 20 yaşındaki Türk var: Altı ayda nasıl milyoner oldu?

ALMANYA, 6 ay içerisinde 5,7 milyon avro dolandırıcılık yapan Türk gencini konuşuyor. "Emre altı ayda nasıl milyoner oldu?" başlığıyla paylaşılan haberde 20 yaşındaki Emre'nin dolandırıcılık hikayesinin ayrıntıları anlatıldı.

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ALMANYA'nın önde gelen basın kuruluşlarından Bild, Hollywood filmlerine benzer dolandırıcılık hikayesi ile 20 yaşındaki Türk genci Emre'yi manşetine taşırken Freiburg'da yaşayan 20 yaşındaki gencin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleriyle müşterilerini 5,7 milyon avro (yaklaşık 100 milyon lira) dolandırdığı aktarıldı. 492 bin test için milyonlarca avro toplayan Emre'nin müşterilerden parayı aldıktan sonra testleri göndermediği belirtildi.

Bild, Emre'nin ifadelerini paylaşırken Türk gencinin, "İlk olarak Almanya'nın Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneğine kayıt oldum. Bu, birkaç dakikamı aldı. Burada sadece testleri yaptığımı onaylamam gerekiyordu. Ben de binlerce kişinin testini onayladım ve devlete gönderilmesini sağladım" şeklinde konuştuğunu vurguladı.

Haberde babasının üç farklı test merkezi olduğunu söyleyerek binlerce kişiyi dolandıran Emre'nin sahibi olarak da en çok gittiği barın adresini verdiğinin altı çizildi. Emre'nin eylül ayında parayı aldığı belirtilen haberde 800 avro maaşı olan Emre'nin hesabına geçen para sonrası banka çalışanlarının polise ihbar etmesiyle yakalandığı bildirildi.

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