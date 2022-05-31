Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

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Kütahya’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Gediz ilçesinde saat 18.45’te meydana gelen deprem 4.2 büyüklüğünde ve yerin 10.02 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 2.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’dan yapılan açıklamada “Geçmiş olsun Kütahya. Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.