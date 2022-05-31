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İYİ Partili Aytun Çıray'dan ittifak ortağı CHP'li belediyeye tepki: İzmir kokuyor

İYİ Partili Aytun Çıray'dan ittifak ortağı CHP'li belediyeye tepki: İzmir kokuyor

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tunç Soyer'in yönetiminde olan İzmir'in artık kronik sorunu hale gelen kötü koku ittifak ortağı İYİ Partinin de tepkisine neden oldu. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'i esir alan kötü kokular ittifak ortaklarının da tepkisini çekti. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

"İzmirliler yüzlerce mesaj attı"
Aytun Çıray, "İzmirliler bana yüzlerce mesaj yazarak, "Siz İzmir milletvekili olarak bu kadar bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz dediler. Bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz dediler. Bunun üzerine sorunu önce kapalı ortamlarda, şimdi de burada dile getirdim. İlgili kurum gereğini yapacaktır" ifadelerini kullanarak İzmir Büyükşehir Belediyesini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğini Bakanlığını etiketledi.

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