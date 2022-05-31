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Terör örgütü PKK/YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı! Panik ve korku içindeler

Terör örgütü PKK/YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı! Panik ve korku içindeler

TÜRKİYE'nin Suriye'de yeni bir harekat sinyali vermesi terör örgütünde korku yarattı. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin tepe isimlerinden Nuri Mahmud, "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor" diyerek ABD ve Rusya'dan Türkiye'yi durdurmasını istedi.

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Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin tepe isimlerinden Nuri Mahmud, Türkiye'nin Suriye'de yeni bir operasyonu hakkında örgütün yayın organına konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası örgüt içindeki korku ve endişenin arttığı her cümlesine yansıyan Mahmud, ABD ve Rusya'dan yardım istedi.

"Her gün top atışları yapılıyor"
Uluslararası güçlerin olası harekata karşı çıkması gerektiğini belirten teröristbaşı, "Her gün Şehba, Tel Rıfat, Resulayn, Tel Temir, Şehba, Kamışlı, Kobani, Malikiye, Ayn İsa'ya yönelik hava harekatları, obüs ve tank atışları yapılıyor" dedi.

ABD ve Rusya'ya çağrı
Sözlerine, "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var" şeklinde devam eden Nuri Mahmud, "Uluslararası güçler ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye 'dur' demelidir" ifadelerini kullandı.

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