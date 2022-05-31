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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi

Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi’ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye oldu.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kaftancıoğlu’nun burada yapılacak resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden cezaevinden çıkarıldı.

Cezası Yargıtay tarafından onanmıştı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı.

'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından aldığı hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine geldi. 

Canan Kaftancıoğlu serbest bırakıldı
Sabah 11.30 sıralarında adliyeye gelen Kaftancıoğlu, infaz savcılığına çıktı. Buradaki işlemleri yaklaşık 20 dakika süren Kaftancıoğlu, ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Aldığı cezanın yatarının 3 yıldan az olması nedeniyle Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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