Ali Babacan bunu da yaptı! Şaka mısın sen HDP çağrısı bomba Hadi Özışık yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Suriye'ye askeri operasyon için HDP'nin de bilgilendirilmesi çağrısını yapan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarını eleştirdi.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Suriye'ye operasyon için HDP'nin de olduğu Meclis'teki tüm partilerin bilgilendirilmesi gerektiğini söylemesi tartışma konusu oldu.

Terör örgütü PKK'ya operasyona şiddetle karşı çıkan HDP'nin tavrının bilinmesine rağmen, Babacan'ın HDP'nin bilgilendirilmesi gerektiği söylemesi gazeteci-yazar Hadi Özışık'ın gündemindeydi.

"Ondan sonra gelsin şehitler"

Kendi YouTube kanalında Babacan'ın sözlerini değerlendiren Özışık, "Şaka mısın sen kardeşim. Sen ne içiyorsun arkadaşım. 'HDP'ye bilgi verelim' öyle mi? Ali Babacan öyle diyor ya. HDP de PKK'ya bilgi versin. Ondan sonra gelsin şehitler. Üstüne basa basa söylüyor. 'Seçime kadar HDP'yi bilgilendirin bu konuda. Bizi de bilgilendirin de HDP'yi de bilgilendirin'" ifadelerini kullandı.