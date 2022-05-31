BIST 2.547
DOLAR 16,41
EURO 17,62
ALTIN 972,33
HABER /  SPOR

Filenin Sultanları galibiyetle başladı! İtalya'ya set vermedik

Filenin Sultanları galibiyetle başladı! İtalya'ya set vermedik

TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Abone ol

Milli takım karşılaşmaya file önünü uzunlarıyla kapatarak başladı. Blokta etkili olan Ay-Yıldızlılar hücumda Ebrar Karakurt ile kritik sayılar buldu ve 5-1'lik serinin ardından 9-5 öne geçti. İyi oyununu sürdüren milliler seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setine de iyi başlayan milli takım skor 7-2'de İtalya'ya mola aldırdı. Eda Erdem ve Hande Baladin ile etkili bloklar yapan Ay-Yıldızlı ekip teknik molaya 12-8 önde girdi. Oyunda konsantrasyonu kaybetmeyerek az hata yapan milliler seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı.

Ebrar Karakurt ve Saliha Şahin'in smaç sayılarıyla 3. sette İtalya'nın farkı açmasını engelleyen Türkiye teknik molaya 9-12 geride girdi. Molanın ardından 5-1'lik seri yapan milli takım 14-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. İyi savunma ile etkili oyununu devam ettiren Ay-Yıldızlılar seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Türkiye: 3 - 0 :İtalya

Salon: Ankara
Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Katarzyna Sokol (Polonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Kurakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Simge Sebnem Aköz, Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan)

İtalya: Perinelli, Chirichella, Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor (De Gennaro, Fersino, Luban, Bosio, Enweonwu, Gennari, D'Odorico, Mazzaro)

ÖNCEKİ HABERLER
Fuat Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis ettik
Fuat Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis ettik
Rusya'dan bir darbe daha! Hollanda'nın ardından Danimarka'ya da doğal gaz akışı kesiliyor
Rusya'dan bir darbe daha! Hollanda'nın ardından Danimarka'ya da doğal gaz akışı kesiliyor
AB 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı kararı aldı
AB 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı kararı aldı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan ittifak ortağı CHP'li belediyeye tepki: İzmir kokuyor
İYİ Partili Aytun Çıray'dan ittifak ortağı CHP'li belediyeye tepki: İzmir kokuyor
Terör örgütü PKK/YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı! Panik ve korku içindeler
Terör örgütü PKK/YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı! Panik ve korku içindeler
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem
Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapı kapı gezip ağlıyor! Türkiye'yi bu kez AB'ye şikayet etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapı kapı gezip ağlıyor! Türkiye'yi bu kez AB'ye şikayet etti
İzmir'de esrarengiz olay! İki kuzen 4 ay arayla kayıplara karıştı
İzmir'de esrarengiz olay! İki kuzen 4 ay arayla kayıplara karıştı
Almanya'da manşetlerde 20 yaşındaki Türk var: Altı ayda nasıl milyoner oldu?
Almanya'da manşetlerde 20 yaşındaki Türk var: Altı ayda nasıl milyoner oldu?
Ayçiçeğinde kriz yılı! Dünyada üretimi düşerken Türkiye'de artıyor
Ayçiçeğinde kriz yılı! Dünyada üretimi düşerken Türkiye'de artıyor