Filenin Sultanları galibiyetle başladı! İtalya'ya set vermedik

TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

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Milli takım karşılaşmaya file önünü uzunlarıyla kapatarak başladı. Blokta etkili olan Ay-Yıldızlılar hücumda Ebrar Karakurt ile kritik sayılar buldu ve 5-1'lik serinin ardından 9-5 öne geçti. İyi oyununu sürdüren milliler seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setine de iyi başlayan milli takım skor 7-2'de İtalya'ya mola aldırdı. Eda Erdem ve Hande Baladin ile etkili bloklar yapan Ay-Yıldızlı ekip teknik molaya 12-8 önde girdi. Oyunda konsantrasyonu kaybetmeyerek az hata yapan milliler seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı.

Ebrar Karakurt ve Saliha Şahin'in smaç sayılarıyla 3. sette İtalya'nın farkı açmasını engelleyen Türkiye teknik molaya 9-12 geride girdi. Molanın ardından 5-1'lik seri yapan milli takım 14-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. İyi savunma ile etkili oyununu devam ettiren Ay-Yıldızlılar seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Türkiye: 3 - 0 :İtalya

Salon: Ankara

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Katarzyna Sokol (Polonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Kurakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Simge Sebnem Aköz, Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan)

İtalya: Perinelli, Chirichella, Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor (De Gennaro, Fersino, Luban, Bosio, Enweonwu, Gennari, D'Odorico, Mazzaro)