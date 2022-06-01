Benzin ve motorine kallavi zam! 2 Haziran 2022 benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş

BENZİN ve motorine 1 Haziran gece yarısı gelecek zam ertelendi ancak, 2 Haziran Perşembe (bu gece) bu gece yarısı daha büyük zam gelecek. İşte 1 Haziran 2022 güncel ve 2 Haziran 2022 zamlı akaryakıt tarifeleri... Benzinin litre fiyatı 26 lirayı geride bırakırken, motorin 26 lira sınırına dayandı...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük zam geliyor.

02 Haziran 2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 22 kuruş, motorin grubunda 1 lira 49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Sektör temsilcilerinden yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyor. İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 liradan satılıyor. LPG litre fiyatı ise ortalama 11,47 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

Zamlı benzin ve motorin fiyatları...

2 Haziran 2022'den itibaren motorinin litre fiyatı 25 lira 90 kuruşa, benzinin litre fiyatı ise 26 lira 24 kuruşa çıkacak. Böylece motorin 26 liraya dayanırken, benzin 26 lirayı geride bırakmış oldu.