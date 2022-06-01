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Elektriğe zam geldi 1 Haziran 2022 itibariyle geçerli zam elektrik faturalarını çıldırtacak

Elektriğe zam geldi 1 Haziran 2022 itibariyle geçerli zam elektrik faturalarını çıldırtacak

1 Haziran 2022 itibariyle doğal gazın ardından elektriğe de kallavi zam geldi. Sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 25, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe ise yüzde 15 zam geldi. Klimaların açılacağı vakit gelen zam elektrik faturalarını şişirecek.

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Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran 2022 çarşamba gününden itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi.

Sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 25, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe ise yüzde 15 zam geldi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı. Yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak belirlendi.

Böylece sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 25, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe ise yüzde 15 zam yapılmış oldu.

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