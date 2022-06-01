Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren sapık cezaevinden izinli çıkmış! 'Tiner kullandığım için...'

İSTANBUL'da Bebek sahilinde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren sapık Özgür Kav, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavi'nin hükümlü olduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı sürede bu iğrenç olaya imza attığı belirlendi.

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Beşiktaş’taki Bebek sahilinde önceki gün öğlen saatlerinde Carmen Maria T. ve Özgür Kavi’nin açık alanda cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

‘Tiner kullandığım için kendimde değildim’

HalkTV'nın haberine göre İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde savunma yapan şüpheli Özgür Kavi, “Olay sırasında tiner kullandığım için kendimde değildim. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi. Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum. Normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum. İzinliyim. Çok pişmanım. Tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim” dedi.

Kadın akıl hastanesine yatırıldı

Kavi’nin Savcılık ifadesinde ise, “Olaydan önce dışarıya karşı göğüslerini gösteriyordu. Akıl dengesi yerinde değildi” dediği ancak mahkemenin son beyanını bir esas almasını istediği öğrenildi.

Mahkeme şüpheli Özgür Kavi’nin tutuklanmasına, Carmen Maria T.‘nin ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmasına karar verdi.