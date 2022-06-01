Yaz aylarının çoşkusu dedi Bebek'teki cinsel ilişki skandalını böyle ti'ye aldı
Yapımcı ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından, gündüz vakti Bebek sahilinde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren bir kadın ve erkeğin görüntülerini buzlu bir şekilde paylaşarak duyurdu. Şahan, "İstanbul boğazında yaz aylarının coşkusu yaşanıyor..." yorumunda bulundu. Söz konusu kişilerin gözaltına alındığı olaya dair paylaşımlar yapan Komedyen Gökbakar'ın yorumu sosyal medyada ise gündem oldu...
İstanbul’un Bebek sahilinde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren bir kadın ve erkeğin görüntüleri şaşkına çevirdi.Kısa sürede bu olay Türkiye'nin gündemine yerleşti. Tepkiler ard arda gelirken bu skandal olaya bir gönderme de Şahan Gökbakar'dan geldi.
Sosyal medyada infial yaratan olayla ilgili komedyen Şahan Gökbakar da paylaşım yaptı. Görüntülerden kesitleri sansürleyerek paylaşan Gökbakar paylaşımına "İstanbul boğazında yaz aylarının coşkusu yaşanıyor..." yorumunu yaptı.
Şahan Gökbakar'ın paylaşımı bazı takipçileri tarafından beğeni alırken, bazıları bu paylaşıma gerek olmadığını söyledi.
Ünlü komedyen gündelik olaylara ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Gökbakar, geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı'nın Dede Korkut Parkı’nda toplu yoga etkinliğini yere serilen matların çimlere zarar verdikleri gerekçesiyle haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyleyerek izin vermemesini eleştirmişti.
Gökbakar, Twitter hesabından, "Parkta yoga yapan insanlar ne etti size ya... Yoga da mı ahlaksız ve cinsellik barındıran bir eylem?" paylaşımını yaparak tepkisini dile getirmişti.