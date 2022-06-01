Yaz aylarının çoşkusu dedi Bebek'teki cinsel ilişki skandalını böyle ti'ye aldı

İstanbul’un Bebek sahilinde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren bir kadın ve erkeğin görüntüleri şaşkına çevirdi.Kısa sürede bu olay Türkiye'nin gündemine yerleşti. Tepkiler ard arda gelirken bu skandal olaya bir gönderme de Şahan Gökbakar'dan geldi.