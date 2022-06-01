BIST 2.547
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 967,81
HABER /  GÜNCEL

Bebek sahilde cinsel ilişkiye giren Özgür ve Carmen Maria nereli Türk mü ifadeleri çıktı

İSTANBUL Bebek sahildeki cinsel ilişki rezaleti gündeme oturdu. Herkesin önünde cinsel ilişkiye giren Özgür K. ile Carmen Maria isimli kadının uyrukları tartışma konusu oldu. Özgür K.'nın Pakistan asıllı, Carmen Maria'nın da Avrupalı olduğu iddiaları var. Toplum önünde hayasız ilişki ile gözaltına alınan Özgür K.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Abone ol

İSTANBUL Bebek sahilinde çekilen bir video görüntüsü sosyal medyanın gündemine düştü. Görüntüler 30 Mayıs 2022 pazartesi günü halka açık bir alanda kayda geçti. Bir kadın ile bir erkek sahil kenarında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. O anın video kaydı twittera düşünce görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu olduğu öne sürüldü. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama ise bu kişilerin uyrukları konusunda kafaları karıştırdı.

Valilik açıklamasında Özgür K. isimli kişinin 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11 sabıkası bulunduğu belirtildi. Carmen Maria T. isimli kişinin ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 sabıka kaydı bulunuyordu.

Özgür K.'nın ifadesi ortaya çıktı
Gözaltına alınan Özgür K ve Carmen Maria emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne savcılık sorgulamasına sevk edildi. Özgür K. nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde şunları anlattı:
-"Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum".

Özgür K. ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe ‘cinsel saldırı’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Carmen Maria'nın ruh sağlığı yerinde değil


Özgür K ile cinsel ilişkiye giren Carmen Maria T'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi. Carmen Maria T. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

ÖZGÜR K. VE CARMEN MARİA NERELİ? TÜRK MÜ?

Bebek sahilindeki olay gündeme otururken uluorta cinsel ilişkiye giren Özgür K ve Carmen Maria'nın uyrukları tartışma konusu oldu. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama ile bu kişilerin Türk oldukları kanısı yayılmıştı. Sosyal medyada ise Özgür K'nın sonradan Türk vatandaşlığına geçen Pakistanlı olduğu iddiaları var. Ancak bu iddia doğrulanmış değil. Zira Özgür K'nın Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu da söyleniyor. Carmen Maria T'nin ise bir Avrupa ülkesinden olduğu ve sonradan Türk vatandaşlığı aldığı öne sürülüyor. İstanbul Valiliği henüz söz konusu kişilerin uyruklarına dair net bir bilgilendirme yapmış değil. 

İlgili Haberler
Bebek sahilinde herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Valiliği açıkladı kadın da erkek de sabıkalı Bebek sahilinde çıplak şekilde banka yatan sapık yakalandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'ya 1,5 yıla kadar hapis talebi
Foto Galeri Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'ya 1,5 yıla kadar hapis talebi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan bunu da yaptı! Şaka mısın sen HDP çağrısı bomba Hadi Özışık yorumladı
Ali Babacan bunu da yaptı! Şaka mısın sen HDP çağrısı bomba Hadi Özışık yorumladı
Mesut Özil'den Fenerbahçe kararı! 'Çok net ve kesindir' diyerek duyurdu
Mesut Özil'den Fenerbahçe kararı! 'Çok net ve kesindir' diyerek duyurdu
Kuyumcu aracından çaldıkları 9 kilo altını eritirken yakalandılar
Kuyumcu aracından çaldıkları 9 kilo altını eritirken yakalandılar
Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı
Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı, 1 kişi vurularak yakalandı
Türkiye 31 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 31 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek
İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek
İbrahim Kalın'dan Suriye'ye operasyon resti: Kimseden izin alacak değiliz
İbrahim Kalın'dan Suriye'ye operasyon resti: Kimseden izin alacak değiliz
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! İtalya'ya set vermedik
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! İtalya'ya set vermedik
Fuat Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis ettik
Fuat Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis ettik
Rusya'dan bir darbe daha! Hollanda'nın ardından Danimarka'ya da doğal gaz akışı kesiliyor
Rusya'dan bir darbe daha! Hollanda'nın ardından Danimarka'ya da doğal gaz akışı kesiliyor