Bebek sahilde cinsel ilişkiye giren Özgür ve Carmen Maria nereli Türk mü ifadeleri çıktı

İSTANBUL Bebek sahildeki cinsel ilişki rezaleti gündeme oturdu. Herkesin önünde cinsel ilişkiye giren Özgür K. ile Carmen Maria isimli kadının uyrukları tartışma konusu oldu. Özgür K.'nın Pakistan asıllı, Carmen Maria'nın da Avrupalı olduğu iddiaları var. Toplum önünde hayasız ilişki ile gözaltına alınan Özgür K.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

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İSTANBUL Bebek sahilinde çekilen bir video görüntüsü sosyal medyanın gündemine düştü. Görüntüler 30 Mayıs 2022 pazartesi günü halka açık bir alanda kayda geçti. Bir kadın ile bir erkek sahil kenarında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. O anın video kaydı twittera düşünce görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu olduğu öne sürüldü. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama ise bu kişilerin uyrukları konusunda kafaları karıştırdı.

Valilik açıklamasında Özgür K. isimli kişinin 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11 sabıkası bulunduğu belirtildi. Carmen Maria T. isimli kişinin ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 sabıka kaydı bulunuyordu.

Özgür K.'nın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Özgür K ve Carmen Maria emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne savcılık sorgulamasına sevk edildi. Özgür K. nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde şunları anlattı:

-"Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum".

Özgür K. ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe ‘cinsel saldırı’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Carmen Maria'nın ruh sağlığı yerinde değil



Özgür K ile cinsel ilişkiye giren Carmen Maria T'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi. Carmen Maria T. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.