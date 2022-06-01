DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan operasyon mesajı! Zamanlamasından rahatsız oldu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Suriye'de terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilmesi an meselesi olan askeri operasyonların zamanlamasından rahatsız olduğunu belirtti.

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SURİYE'nin kuzeyini terör örgütlerinden tamamen temizlemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni operasyon sinyali verdi. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi birçok harekat ile geniş alanlar terörden arındırılırken son operasyon sinyali hem yurt içi hem de yurt dışındaki siyasilerden tepkiyle karşılık buldu.

Bu tepkilerden biri de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Babacan, sınır ötesi operasyonlarını gündemine aldı. Operasyonların şimdi yapılmasından rahatsız olduğunu belirten Ali Babacan, hükümeti diğer partilere bilgi vermemekle suçlayıp şu ifadeleri kullandı:

"Milli güvenlik meselelerini içerideki sorunları örtmek için araç olarak kullanmayın. Bu operasyonun kapsamı nedir, niye şu anda yapıyorsunuz? Bugüne kadar aklınıza gelmedi de neden bunu şimdi gündeme getiriyorsunuz?

"Siyasi partilere bilgi verin"

Gelin siyasi partileri bu olası operasyon konusunda bilgilendirin. Bunu bilmek bizim hakkımız. Oraya giden askerlerimiz hepimizin evladı. Sorularımıza cevap vermek zorundasınız. Yapacağınız iş basit. Bu operasyonu yürütecek kişiler bizden randevu isteyecek ve bilgi verecekler. Talebimiz çok açık ve net. Bizim görüş ve önerilerimizi de dinlemek zorundalar."