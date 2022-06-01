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Karadeniz'de güvenli koridor! Savaş sonrası kilitlenen ticareti Türkiye açacak

Karadeniz'de güvenli koridor! Savaş sonrası kilitlenen ticareti Türkiye açacak

UKRAYNA'dan sevk edilmeyi bekleyen tonlarca tahıl konusunda Türkiye çözüm için harekete geçti. Türkiye'de yapılacak görüşmelerde konu masaya yatırılacak.

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KARADENİZ'in kuzeyindeki savaş Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'daki ürünlerin ihracını sekteye uğrattı. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için devrede olan Türkiye, tahıl sevkiyatı konusunda da kilit rol oynuyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Askeri heyetle Türkiye'ye gelmesi beklenen Lavrov ile tahıl sevkiyatı da masada olacak. Bu konuda Karadeniz'de güvenli koridor açılması planlanıyor.

Gıda krizi endişesine karşı Türkiye devrede
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithalatına bağımlı bulunuyor. İki komşu ülke arasında devam eden savaşın halihazırda baskı altındaki bölgede ciddi boyutlarda gıda krizine yol açabileceğinden endişe ediliyor. Karadeniz üzerinden oluşturulması hedeflenen güvenli koridor sayesinde sevk edilmeyi bekleyen milyonlarca ton tahılın Türkiye üzerinden dünya piyasalarına aktarılmasının hesapları yapılıyor.

Küresel gıda güvenliği risk altında
Öte yandan enerji fiyatlarının artmasına neden olan savaşın Avrupa'daki enerji arzından daha fazlasına verebileceği belirtiliyor. Küresel gıda güvenliğinin risk altında olduğunu söyleyen yetkililer sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Rusya, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumundayken Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük üreticisi olarak biliniyor. Ukrayna ise dünya çapında ilk beş buğday ihracatçısından biri.

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