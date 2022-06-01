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Marcelo yıllık 10 milyon euro'yu reddedip Fenerbahçe'ye 'evet' dedi

Marcelo yıllık 10 milyon euro'yu reddedip Fenerbahçe'ye 'evet' dedi

Real Madrid'den ayrılan 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Marcelo'nun Fenerbahçe'den gelen teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son bulurken gözler transfere çevrildi.

Sarı-lacivertli ekip, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u İstanbul'a getirdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Fenerbahçe için dev bir transfer iddiası gündeme geldi.

İddiaya göre Real Madrid kariyerini sonlandıran Brezilyalı yıldız Marcelo gelecek sezon çubuklu formayı giyebilir.

10 milyon euro'yu reddetti, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi
Real Madrid ile bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşayan Marcelo kulüpten ayrıldığını duyurmuş ve duygusal bir veda yaşamıştı.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Marcelo'ya transfer teklifleri yağmaya başladı. Deneyimli futbolcu için taliplerden biri de Fenerbahçe.

Habere göre Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransız ekibi Marsilya da Marcelo'yu transfer etmek istiyor. Oyuncuya Katar'dan da yıllık 10 milyon euro'luk bir teklif geldi. Ancak Marcelo'nun Avrupa'da top koşturmak istediği ve bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Roberto Carlos, Marcelo için devrede
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldıza yıllık 4 milyon euro'luk teklifte bulunduğu iddia edilirken Marcelo'nun Roberto Carlos'un da tavsiyesiyle bu teklife 'evet' dediği haberde yer aldı.

15 yıllık Real Madrid kariyerini noktalayan 34 yaşındaki futbolcu, İspanyol devindeki ilk döneminde vatandaşı Roberto Carlos ile birlikte aynı takımda yer almış ve daha sonra Carlos, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Real Madrid formasıyla 25 kupa kaldıran Marcelo, kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu unvanının sahibi olmuştu.

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