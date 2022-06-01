BIST 2.582
DOLAR 16,43
EURO 17,63
ALTIN 976,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Yargıtay flaş kararı onadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Yargıtay flaş kararı onadı

SAMSUN’da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan kocaya verilen hapis cezasını Yargıtay onadı.

Abone ol

Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarab (28), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (26) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Zarab hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 03 Haziran 2021'deki son duruşmada mahkeme İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşine 'herhalde bu bizi öldürecek' dedi saniyeler sonra öldü talihsiz kadın adalet peşinde
Eşine 'herhalde bu bizi öldürecek' dedi saniyeler sonra öldü talihsiz kadın adalet peşinde
Muharrem İnce'den MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret! Yarım saatlik görüşmede ne konuşuldu?
Muharrem İnce'den MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret! Yarım saatlik görüşmede ne konuşuldu?
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin NATO vetosuyla ilgili İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'ten açıklama
Türkiye'nin NATO vetosuyla ilgili İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'ten açıklama
Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan gözyaşları ile toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan gözyaşları ile toprağa verildi
Sürücüler dikkat! Çalışmalar başlıyor yol kapalı olacak
Sürücüler dikkat! Çalışmalar başlıyor yol kapalı olacak
ABD Başkanı Biden'den skandal Türkiye emri! 'Türkiye'de hiçbir etkinliğe katılmayın'
ABD Başkanı Biden'den skandal Türkiye emri! 'Türkiye'de hiçbir etkinliğe katılmayın'
Rusya bir AB üyesinin daha gazını kesti! Gazprom akışı tamamen durdurdu
Rusya bir AB üyesinin daha gazını kesti! Gazprom akışı tamamen durdurdu
Çanakkale'de kadın bankacıdan akılalmaz vurgun! 2 yılda 5 milyon lira
Çanakkale'de kadın bankacıdan akılalmaz vurgun! 2 yılda 5 milyon lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon çıkışı! Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon çıkışı! Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz