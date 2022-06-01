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Rusya bir AB üyesinin daha gazını kesti! Gazprom akışı tamamen durdurdu

Rusya bir AB üyesinin daha gazını kesti! Gazprom akışı tamamen durdurdu

UKRAYNA'yı işgalinin ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürerken, Rusya da karşı atağa kalktı. Rus enerji şirketi Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted şirketine doğalgaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu açıkladı.

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Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Shell Energy Europe’un ve Danimarka merkezli Orsted’in, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadıkları ifade edildi.

Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan itibarıyla rubleyle yapılması şartına işaret edilen açıklamada, söz konusu ödemeyi yapmayan Shell Energy Europe ve Orsted’e doğalgaz sevkiyatının bugünden itibaren tümüyle durdurulduğu kaydedildi.

Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda’ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

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