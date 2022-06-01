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YKS sınav tarihleri 2022 TYT oturum saati kaç, sınav kaç dakika sürecek?

YKS sınav tarihleri 2022 TYT oturum saati kaç, sınav kaç dakika sürecek?

Üniversite sınavı için geri sayım başladı, binlerce öğrenci 2022 YKS sınav tarihlerini bekliyor. 3 oturumlu olacak YKS sınavı 1. oturumu TYT, 18 Haziran'da yapılacak. Şimdi gözler YKS sınavı giriş belgelerine çevrildi. Peki YKS sınavı giriş belgeleri ne zaman açıklanır? YKS sınav giriş belgelerinin sınavdan en geç 1 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

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Üniversite sınavı YKS için geri sayım başladı. Binlerce üniversite adayı YKS sınavına kilitlendi. 2022 yılında YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 18 Haziran'da yapılacak. YKS'nin ikinci oturumu AYT ise 19 Haziran'da yapılacak. Şimdi gözler YKS sınav giriş belgelerine çevrildi. YKS sınav giriş belgelrinin online olarak https://ais.osym.gov.tr adresinde, haziranın ilk haftası açıklanması bekleniyor. 

Üniversite sınavına sayılı günler kalmasıyla YKS sınav yerleri araştırması sıklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı haziran ayında yapılacak. Sınav öncesi adaylar sınava kaç gün kaldığını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte YKS oturum tarihleri...

2022 YKS ne zaman yapılacak: 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır: YKS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak. Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebileceklerdir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak:  YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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