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Başakşehir’de İBB’ye ait tanker şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Başakşehir’de İBB’ye ait tanker şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Başakşehir’de kontrolden çıkan İBB’ye ait su tankeri şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki şahıs yaralandı.

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Olay, saat 07.30 sıralarında Başakşehir TEM Otoyol Yan yol Altınşehir İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınşehir yönüne giden Yusuf A. idaresindeki 34 EDU 922 plakalı su tankeri, kontrolden çıktı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği su tankeri bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Devrilen tankerden sürücü Yusuf A ile yanındaki şahıs yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre olumsuz etkilendi. Vinçler yardımıyla tanker yuvarlandığı yerden kaldırılırken, trafik de normale döndü.

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