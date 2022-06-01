İTO'dan konutta kirayı düşürecek bomba öneriler! "Kendi içinde dengelenecek"

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konutu etkileyen en önemli unsurun arsa maliyeti olduğunu belirterek, konut arzını artırarak kiraların düşmesine katkı sunacak 5 öneri paylaştı.

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İstanbul'da konut fiyatını etkileyen en önemli unsurun arsa maliyeti olduğunu vurgulayan Avdagiç, "İstanbul'da özellikle ilçe belediyeleri yeni konutlar için arsa üretilmeli. Bu, beton fiyatından da, demir fiyatından da daha önemli. İstanbul'un en uzak köşelerinde bile arsanın konut maliyeti içindeki payı yüzde 60'larda. Merkeze doğru geldiğinizde bu oran yüzde 75-80leri buluyor. Dolayısıyla daha çok konut arsası üretebiliyor olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

İkinci olarak, belediyelerin imar uygulamalarında daha hızlı ve etkin çalışması gerektiğini ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti:

"Üçüncü olarak da belediyelerin maliyet artırıcı yaklaşımları gündemden kaldırması lazım. Ayrıca, şu anda ticari imarı olan parsellerin hızlı bir şekilde ticari/konuta dönüştürülmesi gerekiyor. Son önerimiz ise büyük ticari alanların önemli bir bölümü pandemiye bağlı olarak şu anda kullanım dışı kaldı. Bunların belli kısımlarının konuta çevrilmesi konusunda uygulamaların önünün açılması lazım."

Avdagiç, sorunun hızlı bir şekilde konut arzını artırarak çözülmesi gerektiğine işaret ederek, "Çok önemli bir inşaat kuruluşunun sahibi, bizim de çok sevdiğimiz, bizim üniversitede mütevelli heyetimizde olan kıymetli bir büyüğümüzün bir önerisi oldu. Diyor ki, ‘Şimdi bir yerde bir proje var. Bir emsal var, 50 bin metrekare bir inşaat yapacağım. Siz orada bana yüzde 10 fazla imar verin, orada oluşan gelir artışıyla da ben sizin adınıza, gösterdiğiniz yerde sosyal konut inşa edeyim.’ Burada emsal 1 ise 2 vermeyin, yani şehri de boğmayalım." diye konuştu.