Hava çok fena sıcak olacak! Meteoroloji açıkladı 40 dereceyi göreceğiz İstanbul, Antalya, İzmir...

Uzman isim Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı açıklamada "Bugün Anadolu'da öğlen saatlerinde başlayan "kırkikindi" yağışları devam edecek. Sıcaklıklar 1-2 C artmaya devam edecek. İstanbul 29, Ankara 31 İzmir 32 Antalya 29 C. Sıcaklıklar ortalamaların 4-8 C üzerinde hafta sonu biraz daha ısınıyor. İstanbul'un haziran ortalaması 26.8 C" dedi.