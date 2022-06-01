Hava çok fena sıcak olacak! Meteoroloji açıkladı 40 dereceyi göreceğiz İstanbul, Antalya, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminine göre önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar hafta boyu Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 derece civarında seyredecek. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.
Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.
Bu saatlere dikkat edin
Meteoroloji'den yapılan açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Uzman isim Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı açıklamada "Bugün Anadolu'da öğlen saatlerinde başlayan "kırkikindi" yağışları devam edecek. Sıcaklıklar 1-2 C artmaya devam edecek. İstanbul 29, Ankara 31 İzmir 32 Antalya 29 C. Sıcaklıklar ortalamaların 4-8 C üzerinde hafta sonu biraz daha ısınıyor. İstanbul'un haziran ortalaması 26.8 C" dedi.