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İzmir'de esrarengiz olay! İki kuzen 4 ay arayla kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de esrarengiz olay! İki kuzen 4 ay arayla kayıplara karıştı

İZMİR'in Dikili ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kaybolan çocuğun kuzeni de 29 Mayıs günü kayboldu. Kızların kaçırıldıklarını iddia eden aile, mahalleli ile birlikte oturma eylemi yaptı.

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ZMİR'in  Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi’nde yaşayan Buket Uslu (16), 8 Mart tarihinde okula diye evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile jandarmaya ihbarda bulundu. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden aile şüphelendikleri kişiden şikayetçi oldu. 8 Marttan bu güne kadar haber alınamayan

Buse Uslu'nun kuzeni olduğu öğrenilen lise öğrencisi Gözde Uslu (16) da geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayınca baba Serkan Uslu, hemen jandarmaya giderek ihbarda bulundu. Akşam saatlerine kadar herhangi bir bilgiye ulaşamayan aile ve mahalleli oturma eylemi yaptı.

Gözde'nin amcası Seyran Uslu kızların evlenme vaadi ile götürüldüğünü iddia etti. Oturma eyleminde sinir krizi geçiren Gözde Uslu'nun annesi Seher Uslu ise "Bana evladımı verin, kızımı istiyorum. Yavrumu istiyorum. Ben onsuz yaşayamam" diyerek feryat etti. Buket Uslu'nun annesi Gülşah Uslu da "Kaç ay geçti aradan, kızımı verin bana. Nerede verilen sözler? Şimdi de Gözde kızımın annesi yandı. Daha kaç anne yanacak" dedi.

Benzer şekilde kaçırıldıkları iddia edildi
Gözde Uslu'nun amcası Seyran Uslu, "8 Mart tarihinde amcamın torunu Buket Uslu kayboldu. 120 gündür haber alamıyoruz ondan. Aslında nerede olduğunu ve yerini biliyoruz. Dün benim yeğenim de kayboldu. Yeri belli ve o da 16 yaşında. Alan kişiler de belli. Evlenme vaadi ile götürüyorlar çocukları. Biz kızımızı götürenlere de ulaştık. 'Kızınızı vermeyeceğiz, siz işi zora sürüyorsunuz' gibi konuşmalarla karşılaştık" ifadelerini kullandı.

"Dernek olarak takipçisiyiz"
Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, "Üç buçuk ay önce aynı ailenin 15 yaşındaki bir kızı daha kaçırılmıştı. Aklımıza, 'Uslu ailesine bir husumet mi var?' sorusu geliyor. Dernek olarak takipçisiyiz" dedi.

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