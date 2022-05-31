Manisa'da utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk ve tek tescilli jeopark alanıydı

TÜRKİYE'nin ilk ve tek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tescilli Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan jeopark alanı içerisinde yer alan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Divlit Yanardağı'nda duyarsız ve bilinçsiz vatandaşlar tarafından dökülen çöpler doğa severler ile Kula halkını çileden çıkardı.