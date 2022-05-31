Manisa'da utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk ve tek tescilli jeopark alanıydı
MANİSA'nın Kula ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk ve tek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tescilli jeopark alanı içerisinde yer alan Divlit Yanardağı'nda bilinçsizce dökülen çöpler çevre kirliliğine duyarlılıkta gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Hemen hemen her hafta aynı manzara ile karşılaşılan utandıran görüntü için belediye yetkilileri de harekete geçti.
TÜRKİYE'nin ilk ve tek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tescilli Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan jeopark alanı içerisinde yer alan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Divlit Yanardağı'nda duyarsız ve bilinçsiz vatandaşlar tarafından dökülen çöpler doğa severler ile Kula halkını çileden çıkardı.
Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında düğün ve hayır yemeklerinde ikram edilen yemeklerin tabldot usulüne dönmesinin ardından düğünlerden sonra tabldot, ayran, su ve çeşitli atıklar bilinçsiz ve duyarsız vatandaşlar tarafından bölgenin ıssız kaldığı saatlerde jeopark alanı içerisine dökülüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesinin işbirliğinde turizm hareketliliğini artırmak için ziyaretçi merkezi inşaatının da sürdüğü jeopark alanı içerisinde dökülen çöplerin ihbarını alan Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre kirliliğine sebep olan atıkların toplanması için harekete geçti.
Özellikle pandemi sürecinden sonra tabldot usulüne geçilmesiyle düğün, sünnet veya hayır yemeklerinin hemen ardından aynı görüntü ile karşılaştıklarını dile getiren belediye yetkilileri düğün veya hayır yemeklerinin ardından temizlik görevlilerin çöp ve atıkları toplamak için çalıştığını ancak duyarsız ve bilinçsiz vatandaşların sık sık bu manzaraya yol açtığını dile getirdi.