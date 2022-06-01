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Doğal gaza çok büyük zam geldi! Evlerdeki doğalgaz fiyatı yüzde 30 zamlandı faturalar şişecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doğal gaza çok büyük zam geldi! Evlerdeki doğalgaz fiyatı yüzde 30 zamlandı faturalar şişecek

1 Haziran 2022 itibariyle doğal gaz fiyatlarına kallavi zamlar geldi. Doğal gazda haziran ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 30, sanayi grubu tarifesine yüzde 40 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 17 zam yapıldı.

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Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak konut, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Konutta kullanılan doğal gaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

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