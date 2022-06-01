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Su kuyusundan petrol çıktı denilmişti! Manisa'daki kuyudan gerçekten de petrol çıkmış

Su kuyusundan petrol çıktı denilmişti! Manisa'daki kuyudan gerçekten de petrol çıkmış

MANİSA Salihli'de bir çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan siyah ve yanıcı maddenin yüzde 6'sı petrol çıktı.

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MANİSA Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Siyah sıvıdan numune alındı
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden dün numune aldı.

Yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı petrol çıktı
Numunelerin yapılan analiz sonuçları geldi. İnceleme sonucunda, kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtildi.

"TPAO yetkilileri, kuyu açma çalışması başlatacak"
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen malzemenin yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız" dedi.

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