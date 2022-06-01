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Çorum'da enişte dehşet saçtı eşini darp etti tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da enişte dehşet saçtı eşini darp etti tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü

ÇORUM’da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darp eden şahıs, olaya tepki gösteren baldızını tabancayla vurdu. Vücuduna 8 kurşun isabet eden talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti.

İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti.

Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi.

Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.’ye ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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