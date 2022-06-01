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Beylikdüzü’nde seyir halindeki cip alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beylikdüzü’nde seyir halindeki cip alev topuna döndü

Beylikdüzü’nde seyir halindeki oto gazlı cip aniden alev alev yandı. İçerisindeki küçük yaştaki çocuk araçtan son anda çıkarken aracın yanma anı ve ufak çaplı patlamalar kameraya yansıdı.

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Olay, Beylikdüzü’nde Gürpınar Mezarlığı yanında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki cip, bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev almaya başladı.

Küçük patlamaların olduğu araçtaki bir kadın ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev topuna dönen araba itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü. Olay yaralının olmadığı öğrenilirken aracın yanma sebebi araştırmaların ardından ortaya çıkacak.

“Araçta patlamalar oldu, bir kadın ve çocuk vardı”
Aracın yanmasına tanık olan Ercan Baş, “Araç seyir halindeyken bir anda araçtan dumanlar çıkınca hemen aracı durdurdular. Daha sonra tahliye ettiler. Tahliyenin ardından araçta patlamalar oldu. Gördüğüm kadarıyla iki kişi vardı. Bir kadın bir çocuk vardı onları görebildim sadece. Araç oto gazlıymış, bunu öğrendik” dedi.

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