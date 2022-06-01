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Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini belirtti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

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