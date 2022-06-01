BIST 2.583
DOLAR 16,44
EURO 17,64
ALTIN 966,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Veterinere cinsel saldırı iddiası! İşte o öğretim görevlisi için istenen ceza

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Veterinere cinsel saldırı iddiası! İşte o öğretim görevlisi için istenen ceza

 Ankara’da veteriner Çağla B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Veteriner Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Abone ol

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklardan Hasan B., Hüseyin Ş., Serkan D., mağdur Çağla B., annesi ve taraf avukatları katıldı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Hasan B., kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Çağla B.’ye cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanıp tahliye edilmişti.  Hasan B.’nin yardımcısı Serkan D. hakkında ise aynı olayda ‘yetkisiz tıbbi müdahalede bulunmak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Davanın bugün görülen duruşmasında mütalaa açıklandı. Savcının açıkladığı mütalaada sanıklardan Hasan B. hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer iki sanığın da beraatları talep edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı topa tuttu! 'Senin tutuklanıp müebbet hapis alman gerekiyor'
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı topa tuttu! 'Senin tutuklanıp müebbet hapis alman gerekiyor'
Başakşehir’de İBB’ye ait tanker şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Başakşehir’de İBB’ye ait tanker şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Beylikdüzü’nde seyir halindeki cip alev topuna döndü
Beylikdüzü’nde seyir halindeki cip alev topuna döndü
NATO belgelerinde ortaya çıktı Türkiye için yıkıcı ittifak Nedim Şener paylaştı
NATO belgelerinde ortaya çıktı Türkiye için yıkıcı ittifak Nedim Şener paylaştı
Konutta, sanayide artış! BOTAŞ'tan doğal gaz zammı açıklaması
Konutta, sanayide artış! BOTAŞ'tan doğal gaz zammı açıklaması
Müge Anlı evli mi ilk eşi kızı Lidya'nın babası Burhan Akdağ kimdir?
Müge Anlı evli mi ilk eşi kızı Lidya'nın babası Burhan Akdağ kimdir?
İTO'dan konutta kirayı düşürecek bomba öneriler! "Kendi içinde dengelenecek"
İTO'dan konutta kirayı düşürecek bomba öneriler! "Kendi içinde dengelenecek"
Ekrem İmamoğlu davasında karar günü! İmamoğlu, siyasi yasaklı hale mi geliyor
Ekrem İmamoğlu davasında karar günü! İmamoğlu, siyasi yasaklı hale mi geliyor
Rahmi Özkan kimdir kaç yaşında eşi Güniz Özkan ve kızı kimdir?
Rahmi Özkan kimdir kaç yaşında eşi Güniz Özkan ve kızı kimdir?
14 yaşındaki kıza cinsel taciz uygulayan marketçi: 21 yaşında olduğunu sanıyordum
14 yaşındaki kıza cinsel taciz uygulayan marketçi: 21 yaşında olduğunu sanıyordum