İtalyan devi Milan, 1.2 milyar Euro’ya satıldı

İtalya Serie A şampiyonu Milan, ABD’li şirket RedBird Capital Partners firmasına 1.2 milyar Euro karşılığında resmen satıldı.

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Serie A’da 2021-2022 sezonunu Inter’in 2 puan önünde 86 puanla şampiyon tamamlayan Milan’ın satışı gerçekleşti. 11 yıl sonra ligi zirvede tamamlayan kırmızı-siyahlıların 1.2 milyar Euro karşılığında ABD’li şirket RedBird Capital’a satıldığı açıklandı.

2020 yılında Fransız takımı Toulouse’u satın alan şirket, böylelikle 2. futbol takımının yönetimini aldı.

Şirketin kurucusu ve yönetici ortağı Gerry Cardinale yaptığı açıklamada, “Milan’ın şanlı tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. İtalya’nın en tepesinde hak ettiği yere dönerken kulübün bir sonraki döneminde rol oynamaktan heyecan yaşıyoruz. Tüm Elliott ekibine, Milan’ı yeniden inşa etmek ve kulübü Serie A’nın zirvesindeki hak ettiği yere geri döndürmek için son 4 yılda yaptıkları muazzam çalışma için teşekkür etmek istiyorum. Yönetim, futbol kulüplerinin sahada başarılı ve saha dışında sürdürülebilir olabileceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Kulüp, Temmuz 2018’de bir başka ABD’li şirket Elliott Management tarafından satın alınmıştı.