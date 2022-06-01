BIST 2.576
DOLAR 16,45
EURO 17,65
ALTIN 967,73
HABER /  POLİTİKA

ABD Başkanı Biden'den skandal Türkiye emri! 'Türkiye'de hiçbir etkinliğe katılmayın'

TÜRKİYE'nin teröre destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması ABD Başkanı Joe Biden'in delirtti. Biden, tüm ABD'li yetkililere Türkiye'deki hiçbir etkinliğe katılmamaları için emir verdi...

Abone ol

Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'de sunduğu Çalar Saat programında ABD İle Türkiye arasında NATO kapsamında büyük bir gerilim yaşandığını ve ABD Başkanı Biden'in Türkiye'ye çok kızgın olduğunu 'özel haber' olarak duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı çıkmasının ABD Başkanı Joe Biden'ı kızdırdığını kaydeden İsmail Küçükkaya, bunun üzerine Joe Biden'ın "Türklerin etkinliklerine katılmayın" talimatını verdiğini ifade etti. İsmail Küçükkaya şunları söyledi:

Murat Mercan krizi çözmek için mekik diplomasisi yapıyor
"Dün Ankara'ya gittim. ABD ile gerilimin yaşandığını öğrendim. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda engel olacağına dair açıklamaları ABD'yi çok kızdırmış. Joe Biden talimat vermiş, 'Türklerin etkinliklerine katılmayacaksınız' diye.

Bu krizi çözmek için Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, dün Ankara'da idi. Murat Mercan bu krizi yumuşatmak için mekik diplomasi dokuyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya bir AB üyesinin daha gazını kesti! Gazprom akışı tamamen durdurdu
Rusya bir AB üyesinin daha gazını kesti! Gazprom akışı tamamen durdurdu
Çanakkale'de kadın bankacıdan akılalmaz vurgun! 2 yılda 5 milyon lira
Çanakkale'de kadın bankacıdan akılalmaz vurgun! 2 yılda 5 milyon lira
İtalyan devi Milan, 1.2 milyar Euro’ya satıldı
İtalyan devi Milan, 1.2 milyar Euro’ya satıldı
Anne ve oğlu ölmediğini ispat etti yeni kimliklerine kavuştular
Anne ve oğlu ölmediğini ispat etti yeni kimliklerine kavuştular
Ekrem İmamoğlu davasında karar çıkmadı! İmamoğlu, siyasi yasaklı hale mi geliyor
Ekrem İmamoğlu davasında karar çıkmadı! İmamoğlu, siyasi yasaklı hale mi geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru! "Bu delikanlılığı yaparsa muhatap alacağım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru! "Bu delikanlılığı yaparsa muhatap alacağım"
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor belli oldu, polis hemşire...
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor belli oldu, polis hemşire...
YKS sınav tarihleri 2022 TYT oturum saati kaç, sınav kaç dakika sürecek?
YKS sınav tarihleri 2022 TYT oturum saati kaç, sınav kaç dakika sürecek?
YKS sınav giriş belgesi alma ekranı 2022 açıldı mı TC ile sınav yeri sorgulama
YKS sınav giriş belgesi alma ekranı 2022 açıldı mı TC ile sınav yeri sorgulama
Taliban haşhaş tarlalarıyla ilgili kararını açıkladı
Taliban haşhaş tarlalarıyla ilgili kararını açıkladı