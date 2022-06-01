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Almanya'da gördü Sinop'ta kurdu fatura derdine son verdi

İhlas Haber Ajansı
Almanya'da gördü Sinop'ta kurdu fatura derdine son verdi

Sinoplu 64 yaşındaki Kezban Karaman, yakınlarını ziyaret için gittiği Almanya'da bir evin bahçesinde gördüğü güneş enerji santralini köyüne kurdu. Kezban teyze elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyor.

Almanya'da gördü Sinop'ta kurdu fatura derdine son verdi

Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan ve yaşamını Sinop'un Gerze ilçesinin Gürsökü köyünde sürdüren 2 çocuk annesi Kezban Karaman, Almanya'da evlerde gördüğü güneşten elektrik üretmeye yönelik sistemi köyünde de kurmak istedi. 

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Almanya'da gördü Sinop'ta kurdu fatura derdine son verdi

Köydeki 150 metrekarelik evinin bahçesine güneş panelleri kurduran Karaman, kullandığı elektriği karşılamaya başladı.

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Almanya'da gördü Sinop'ta kurdu fatura derdine son verdi

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kezban Karaman, “Ben çocukluğumdan beri bunları ışık olarak gördüm. Sonradan da rüzgar türbinlerini gördüm tanıdım. Bizim sülalemiz hepsi Almanya’da. 

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Almanya'da gördü Sinop'ta kurdu fatura derdine son verdi

En son da güneş enerjisini gördüm. Onu da yaptırdım. Çünkü ihtiyacımız var. İnsanoğlunun ihtiyacı var. Elektrik, su şimdiki devirde yaşanmıyor. Bunun hammaddesi de Allah’tan. Güneşten alıyor yapıyor işte. 

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