Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! İlki Ankara, İstanbul ve İzmir’de açılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece engelli vatandaşların hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerinin kurulacağını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer "Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üzeri engelli vatandaşlarımızın devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. İnşallah 2 hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilkini açmak üzere sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız." dedi.

Ayrıntılar gelecek...