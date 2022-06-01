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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! İlki Ankara, İstanbul ve İzmir’de açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! İlki Ankara, İstanbul ve İzmir’de açılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece engelli vatandaşların hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerinin kurulacağını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer "Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üzeri engelli vatandaşlarımızın devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. İnşallah 2 hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilkini açmak üzere sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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