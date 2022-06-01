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İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye mesajı: Yakın gelecekte...

İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye mesajı: Yakın gelecekte...

İSVEÇ Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile görüştüklerini ve yakın gelecekte de yapıcı toplantı ve müzakerelere devam edilmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, başkent Stockholm’de düzenlenen konferansa katılmak için gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerine değindi.

Andersson, "Türkiye ile görüştük, yakın gelecekte de yapıcı toplantı ve müzakerelerinin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu konuda Finlandiya ile beraber hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaş ve gıda krizi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Rusya'nın Ukrayna işgalini bir kez daha kınadığını belirterek, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın neden olduğu gıda krizini çözmek için hızlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Savaşın tetiklediği gıda krizinin gelişmekte olan ülkeleri kötü etkileyeceğine işaret eden Guterres, bu ülkeler için gıda krizine karşı hızlı kararlar alınması çağrısında bulundu.

Guterres, Ukrayna'nın gıda üretiminin ve Rusya'nın gübre üretiminin dünya pazarına yeniden girmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya'nın ürettiği gübreye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Guterres, "Ancak dürüst olmama izin verin; Ukrayna'nın gıda üretiminin yanı sıra Rusya'nın ürettiği gıda ve gübreyi savaşa rağmen dünya pazarlarına yeniden entegre etmeden gıda krizine etkili bir çözüm yok. Mümkün olan her türlü çabayı göstermeye ve bu amaca yönelik bir diyaloğu teşvik etmek için iyi niyetlerimi kullanmaya devam ediyorum.'' şeklinde konuştu. ​​​​​​​

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