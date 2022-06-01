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Boğaz köprüsüne Gezi pankartı asan TİP milletvekilleri için soruşturma başlatıldı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP milletvekilelri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil'in de arasında olduğu 5 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korsan eylem yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile parti milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıldönümünde "Her yer Taksim her yer direniş" yazılı bir pankart astı.

Polislerle tartışıp, polisleri tartaklayan TİP milletvekillerinin görüntüleri büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 TİP milletvekili dahil 5 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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