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Büyükçekmece'de otomobil öğrencilerin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyükçekmece'de otomobil öğrencilerin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

İSTANBUL Büyükçekmece'de otomobil, otobüs durağından bekleyenlerin arasına daldı. Olayda 1 öğrenci hayatını kaybederken 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

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İSTANBUL Büyükçekmece D-100 karayolu İstanbul istikametinde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 HK 225 plakalı otomobil, Kumburgaz mevkiinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarptı. Daha sonra savrulan otomobil devrilerek yaklaşık 50 metre ileride yol kenarında durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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