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Önümüzdeki 2 saatte yaşanacak! O kent için kritik uyarı geldi

Önümüzdeki 2 saatte yaşanacak! O kent için kritik uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Eskişehir için uyarı geldi. Etkili olacak sağanak yağış sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara neden olabilir aman dikkat!

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Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilerleyen 2 saatlik periyotta Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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