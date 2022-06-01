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TDP lideri Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa göndermesi: Ofsayta düştüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TDP lideri Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa göndermesi: Ofsayta düştüler

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 6'lı masada yer alan muhalefet partilerinin ofsayta düştüğünü belirterek, "Bu masalar kurulur ama bunlar diplomatik olarak kurulur. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, nasıl seçilecek, kimin kaç milletvekili olacak pazarlığını yapmayız" dedi.

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TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Düzce İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililer ile sohbet eden Sarıgül, dördüncü toplantısını gerçekleştiren 6'lı masadaki parti liderlerinin ofsayta düştüğünü belirterek, "Daha seçim günü ilan edilmeden kurulan masaların hepsi beyhude masalardır. Bazen siyasette iki iki daha dört etmez. Evdeki hesap da çarşıya uymaz. Türkiye Değişim Partisi masaları EYT'liler, engelliler, emekliler, gençler, tacize uğrayan evlatlarımız, kader mahkumlarıyla kurmaya devam ediyor. Kuryelerin, çiftçilerimizin sıkıntılarını, doğal gaz sıkıntısını, elektrik faturası meselesini, akaryakıta gelen zamları, özellikle de Türkiye'mizi bu ekonomik dar boğazdan nasıl kurtaracağız, biz bunlara çalışıyoruz. Şu anda muhalefet partileri ofsayta düşmüştür. İktidarın oyununa gelmiştir. Bu masalar kurulur ama bunlar diplomatik olarak kurulur. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, nasıl seçilecek, kimin kaç milletvekili olacak pazarlığını yapmayız. Biz, Türkiye'mizin nasıl mutluluğa çıkacağını, bu hayat pahalılığından nasıl kurtulacağımızı, gerçekten çiftçilerimizin sıkıntıları nelerdir, bunlar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu masalara mahkum olmayacak kadar büyük bir ülkedir"
Türkiye'nin kurulan masalara mahkum olmayacak kadar büyük bir ülke olduğunu dile getiren Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçiliği son derece önemsiyoruz. Türkiye, bu masalara mahkum olmayacak kadar büyük bir ülkedir. Türkiye, iki ittifaka mahkum olmayacak kadar da büyük bir ülkedir. Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman yapılır. Ama unutmayın ki gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi milletimiz ile yurttaşlarımız ile kurmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Gerçek masa milletimizin masasıdır"
Gerçek masanın milletin masası olduğunu dile getiren Sarıgül, "Gerçek masayı bayrağımıza bağlı, toprağımıza bağlı, inançlara saygılı, ulusal birlikten hiçbir zaman ödün vermeyen milyonlarca yurttaşımız ile kuracağız. Gerçek masa halkımız ve vatandaşımızın sofrasındaki beyaz peynirin, zeytinin, yumurtanın masasıdır. Gerçek masa yıl sonunu, ay sonunu getiremeyen emeklilerimizin gülmesinin masasıdır. İnşallah seçim takvimi açıklanır açıklanmaz Türkiye'de daha çok masalar kurulur ve o masalar da hayırdan yana masalar olur" dedi.

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