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Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj: Terörle mücadeleyi önemsiyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj: Terörle mücadeleyi önemsiyoruz

FİNLANDİYA Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin terör konusundaki endişesinin ciddiye alınması gerektiğini bildirdi.

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FİNLANDİYA Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'de çok sayıda kişinin terör saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatarak terör konusundaki hassasiyetin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Ankara'da 2015'teki terör saldırısının ardından eşi ile resmi ziyarette bulunduğunu ve olayları yakından takip ettiğini anımsatan Niinistö, saldırıyı kınamak ve hayatını kaybedenlere saygı göstermek istediğini dile getirdi.

Sauli Niinistö, ülkesinin terörün her halini ve tezahürünü kınadığını ve terör ile mücadele için aktif bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Niinistö, "Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı ve eylemleri Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusu da dahil olmak üzere NATO ülkelerinin genel çizgisiyle tamamen uyumlu. Bu hususta da üyeliğimizin şartları sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin arasındaki diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade eden Sauli Niinistö, bu yıl ceza hukukunda değişikliğin yürürlüğe girdiğini, bununla birlikte terör suçlarının cezalandırılabilir kapsamının genişletildiğini ve daha katı hale getirildiğini aktardı.

Niinistö, Finlandiya'nın uluslararası insan hakları ilkeleri ile terörle mücadelenin hiçbir şekilde çelişmediğini de vurgulamak istediğini belirterek, "İsveç yerine konuşamam, ancak benim anlayışıma göre yaklaşımımız oldukça benziyor" değerlendirmesinde bulundu.

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