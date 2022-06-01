BIST 2.569
DOLAR 16,39
EURO 17,49
ALTIN 974,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da eski eşi ve çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da eski eşi ve çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde eski eşini ve çocuklarını rehin alan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak üzerinde yaşayan 2 çocuk annesi C.N. adlı kadının evine gelen eski eşi Soner K., yaşanan arbede ve kovalamacanın ardından kadını ve çocuklarını rehin almıştı.

Saldırgan, polisin camdan girip müdahale etmesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmış, kadın olaydan hafif yaralı şekilde kurtulmuştu.

Şüpheli şahıs karakoldaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı'ndan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı'ndan önemli açıklamalar
CHP'li Edirne Belediyesinde mide bulandıran iddia: Yardıma gidip tecavüz etti
CHP'li Edirne Belediyesinde mide bulandıran iddia: Yardıma gidip tecavüz etti
24 yılın zirvesinde! İstanbul'da enflasyon yüzde 90'a dayandı
24 yılın zirvesinde! İstanbul'da enflasyon yüzde 90'a dayandı
NATO'dan Türkiye açıklaması: Üç ülkeyle Brüksel'de görüşecek
NATO'dan Türkiye açıklaması: Üç ülkeyle Brüksel'de görüşecek
BDDK'ya geçen yıl 200 bine yakın şikayet geldi! Listenin başında bireysel krediler var
BDDK'ya geçen yıl 200 bine yakın şikayet geldi! Listenin başında bireysel krediler var
TDP lideri Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa göndermesi: Ofsayta düştüler
TDP lideri Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa göndermesi: Ofsayta düştüler
Karadeniz'de güvenli koridor! Savaş sonrası kilitlenen ticareti Türkiye açacak
Karadeniz'de güvenli koridor! Savaş sonrası kilitlenen ticareti Türkiye açacak
Çin'den NATO analizi: Türkiye itilip kakılacak bir ülke olmadığını gösterdi
Çin'den NATO analizi: Türkiye itilip kakılacak bir ülke olmadığını gösterdi
ABD'den dikkat çeken Ukrayna vurgusu: Türkiye'yi kesinlikle destekliyoruz
ABD'den dikkat çeken Ukrayna vurgusu: Türkiye'yi kesinlikle destekliyoruz
Büyükçekmece'de otomobil öğrencilerin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Büyükçekmece'de otomobil öğrencilerin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var